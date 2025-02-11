شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من أجواء شتوية شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة خلال ساعات الليل وفى الصباح الباكر .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ، لافته إلى وجود نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء .

ويسود اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

والبحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.