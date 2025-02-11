شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق العسكرى بسفارة البحرين: تدشين الملحقية جاء تأسيسًا على العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحق العسكرى بسفارة البحرين بالقاهرة العميد الركن فيصل بن حسن العجمى؛ إن هذا اليوم الذى يوافق الاحتفال بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، يذكرنا باليوم الذى وضعت فيه اللبنة الأولى لهذا الصرح العظيم "قوة دفاع البحرين"، ثم توالت الإنجازات حتى يومنا هذا.

أضاف ؛ فى كلمته أمام الحفل الذى أقامته سفارة البحرين بالقاهرة تحت رعاية السفيرة فوزية والملحقية العسكرية بالسفارة، بمناسبة الذكرى ال57 لتأسيس قوة دفاع مملكة البحرين، والذى يوافق ال5 من فبراير من كل عام؛ إن المملكة حرصت على تطوير هذه القوة بناء على الأسس الحديثة كما حرصت على توطيد العلاقات مع مصر فى هذا المجال ؛ حيث تم اعتماد وتدشين الملحقية العسكرية البحرينية فى مصر عام 2023 وهذا تأسيسًا على العلاقات الثنائية التاريخية الأخوية التى تجمع البلدين.

وأكد أن هذا اليوم يحمل كل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير للعطاءات والتضحيات الوطنية التي تقدمها قوة دفاع البحرين وأبنائها البواسل في الحفاظ على أمن الوطن، والمساهمة في صيانة الأمن الوطني العربي، مشيرة إلى أن شهر فبراير من كل عام يحمل لأبناء البحرين مناسبتين غاليتين في الوجدان، الأولى هي ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، والثانية هي ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يوافق الرابع عشر من فبراير، والذي يعد أحد المرتكزات الأساسية والثمار الطيبة للمشروع الإصلاحي الذي أرساه الملك حمد بن عيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وقد شارك في الحفل الذى أقيم اليوم الاثنين عدد من المسؤولين فى مقدمتهم اللواء ياسر إبراهيم مدير مركز الدراسات بالقوات المسلحة ممثلا عن وزير الدفاع ، واللواء هانى مسعد شبانه رئيس هيئة البحوث العسكرية، ولفيف من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين للدول بالقاهرة، و الشخصيات العامة والإعلاميين.

ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين مناسبة وطنية ذات مكانة عالية في وجدان شعب البحرين، لكونها فرصة لاستذكار مراحل تأسيس قوة دفاع البحرين وتطورها، منذ أن جاءت بفكرة ومبادرة من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 1968، حينما كان وليًا للعهد آنذاك، حيث كان إشرافه المباشر على قوة دفاع البحرين ورعايته منذ النشأة الأولى، ركيزة أساسية للتطور عسكريًا وتدريبيًا وتسليحيًا.



وبالنسبة إلى المهام التي تقوم بها قوة دفاع البحرين؛ فتشمل العديد من المهام داخليًا وخارجيًا، ومن بين مهامها على الصعيد الداخلى الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، المساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور، مساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون، المساهمة في تطوير وحماية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضارية للوطن، ومساندة الأجهزة الحكومية في مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات ومواجهة الطوارئ والكوارث وتخفيف آثارها.



أما على الصعيد الخارجي، فإنها تساهم مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن دول المجلس وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك، والتعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك لجامعة الدول العربية، والتعاون مع القوات المسلحة الصديقة في إطار الاتفاقيات المبرمة، وتقديم العون والمساندة في العمليات الإنسانية وأعمال الإغاثة تجاه المجتمع الدولي ضمن الإمكانات المتوفرة وحسب متطلبات الموقف، فضلاً عن مساعدة المجتمع الدولي في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية، وصيانة الأمن والسلم الدولي.