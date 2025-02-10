شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تعلن إلغاء إجازات الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إلغاء إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إعلان حماس التوقف عن إطلاق الرهائن المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة".

وشدد على أنهم لم يسمحوا بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.