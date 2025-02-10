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القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تعلن إلغاء إجازات الجنود

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القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي تعلن إلغاء إجازات الجنود

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إلغاء إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إعلان حماس التوقف عن إطلاق الرهائن المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة".

وشدد على أنهم لم يسمحوا بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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