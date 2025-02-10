شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: تأجيل حماس الإفراج عن المحتجزين ردًا على خطة ترامب للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "التقديرات في إسرائيل أن بيان حماس جاء ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة من القطاع".

وقد أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو يجرى الآن تقيم للأوضاع بشأن اتفاق غزة، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج عن المحتجزين بسبب عدم التزام "تل أبيب" ببنود الاتفاق.

وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات لصحيفة "إسرائيل اليوم": "يتعين على الوسطاء الآن أن يثبتوا أنهم يقومون بعملهم بالفعل. وإذا لم تفرج حماس عن الرهائن كما هو متفق عليه، فمن الواضح أن هذا سيكون له عواقب بعيدة المدى".

بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "نتنياهو ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد بعد بيان حماس".

من ناحية أخرى، قالت إيناف تسينغاوكر، والدة الأسـير الإسرائيلي ماتان تسينغاوكر، المحتجز في قطاع غزة، إن "إعلان حماس هو نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو المتهور، مضيفة: "أن المماطلة المتعمدة، وعدم وجود تفويض للوفد، والتفاخر غير الضروري، كلها عوامل تعمل على تخريب الاتفاق".