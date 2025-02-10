نتنياهو يجرى تقييمًا لاتفاق غزة بعد إعلان تأجيل الإفراج عن المحتجزين

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يجرى الآن تقييمًا للأوضاع بشأن اتفاق غزة، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج عن المحتجزين بسبب عدم التزام "تل أبيب" ببنود الاتفاق.



وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات لصحيفة "إسرائيل اليوم": "يتعين على الوسطاء الآن أن يثبتوا أنهم يقومون بعملهم بالفعل. وإذا لم تفرج حماس عن الرهائن كما هو متفق عليه، فمن الواضح أن هذا سيكون له عواقب بعيدة المدى".



بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "نتنياهو ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد بعد بيان حماس".

وقد أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وقال في بيان اليوم الإثنين، إن "العدو الإسرائيلي منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها". وأكد أن "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع".



من ناحية أخرى، قالت إيناف تسينغاوكر، والدة الأسـير الإسرائيلي ماتان تسينغاوكر، المحتجز في قطاع غزة، إن "إعلان حماس هو نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو المتهور، مضيفة: "أن المماطلة المتعمدة، وعدم وجود تفويض للوفد، والتفاخر غير الضروري، كلها عوامل تعمل على تخريب الاتفاق".