شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توزيع منهج ديسكفرى لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة، كما سيتم إتاحة مادة يوميًا وبشكل منتظم.

أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC الذي قدمته اليوم منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن النماذج الاسترشاديه للثانوية العامة تعد تجربه للطالب على امتحانات آخر العام، كما أنها تتضمن نفس مستويات سهولة وصعوبات أسئلة آخر العام.

وأوضح أن الوزارة أكدت أن الأسئلة ستكون متفاوتة 30% مستوى بسيط و40% مستوى متوسط و30% مستوى أعلى.

وحول توزيع منهج ديسكفري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، قال إن الوزارة أعلنت عنها تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025 وفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب، كما أعلنت توزيع المناهج لمختلف الصفوف الدراسية.

وقال إن الوزارة أوضحت أنه تم توزيع مناهج الترم الثاني 2025، في مادة الديسكفري للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، في أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتمد على التطبيق وأحدث التوجهات العالمية في مجال المناهج وهو مايسمى بالتعلم النشط وهو الذي يؤكد على أهمية تكامل المعلومات لدى الطلاب.



