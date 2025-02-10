شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بتجنب إجراءات تقوض اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

تعليقا على إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، طالب عائلات المحتجزين وسطاء وقف إطلاق النار في القطاع إلى التدخل بسرعة لحل المشكلة، كما دعت العائلات حكومة المتطرف نتنياهو إلى لتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".