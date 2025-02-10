شكرا لقرائتكم خبر عن نواب إسرائيليون يسألون نتنياهو: ألا تكترث بمقتل أسرانا بقصف قواتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم نواب بالكنيست الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى الإسرائيليين ومحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد موجها حديثه لنتنياهو إن "أسرانا كان يتم قتلهم في قصف قواتنا أماكن احتجازهم"

وأضاف "لا أفهم ما الذي صدمك نتنياهو من وضع الأسرى وأنت كنت تعلم يقينا حالهم"

وكان قد قاطع عدد من نواب الكنيست كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكنيست، وذلك في أعقاب زيارته إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قرر رئيس الكنيست طرد عدد من نواب الكنيست لمقاطعتهم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وخلال كلمته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رؤى حكومته أصبحت متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط.

واعتبر أن اللقاء الأخير مع الرئيس ترمب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أمريكيين سابقين.