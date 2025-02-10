شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وأمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء فى وفاة الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية.

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عقده بواشنطن مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، على التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين. لجنة الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية وافقت لجنة الأحزاب السياسية، بجلستها المنعقدة اليوم، على تأسس حزب الجبهة الوطنية، وقبلت اللجنة الإخطار المقدم من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية بتأسيس الحزب، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشطة السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وفى صحيفتي الاخبار والجمهورية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024. وظائف للمعلمين بالخارج.. وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل بإحدى الدول العربية أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير 100 فرصة عمل على وظائف مختلفة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصري. رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء. تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025 وشارك ما يقرب من 1751 محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالأوكازيون حتى الآن، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك. أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة على حى الأزبكية بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. وزيرة التنمية المحلية لرئيس حى الأزبكية: "مش عايزين روتين نزهق بيه الناس" ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ1751 محلا حتى الآن النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا وظائف للمعلمين بالخارج.. وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل بإحدى الدول العربية ترامب: لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا فى إدارة القطاع قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا في إدارة القطاع، وذلك وفق خبر لقناة القاهرة الاخبارية. ذكر موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، بدخول 167 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة. ننشر جدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية عبر قناة مدرستنا 3 ينشر ”الخليج 365” جدول حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة، حيث تبدأ اليوم الاثنين 10 فبراير الجارى قناة مدرستنا 3 إذاعة والإجابة عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالنموذج الاسترشادى والثلاثاء 11 فبراير الكيمياء و12 فبراير اللغة الإنجليزية والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات والجمعة 14 الاحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى. قالت حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه وسندافع عن غزة ضد العدوان الإسرائيلي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وزير مالية الاحتلال: نعمل على دفن خطر إقامة الدولة الفلسطينية طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعرض خطة ترامب على الكابينت وبدء تنفيذها بعد المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة. قال انطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة تعرب عن رفضها التام لأي خطة تتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق والصغرى بالقاهرة 11 درجة الأمم المتحدة: نرفض أى خطة تتضمن التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم وزير مالية الاحتلال: نعمل على دفن خطر إقامة الدولة الفلسطينية حماس: الشعب الفلسطينى لن يغادر أرضه وسندافع عن غزة ضد العدوان الإسرائيلى ننشر جدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية عبر قناة مدرستنا 3 ترامب: لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا فى إدارة القطاعجولة مفاجئة لوزيرة التضامن بالوحدات الاجتماعية وتوجيه عاجل لفريق عمل الوزارة دخول 167 شاحنة مساعدات بينها 19 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025 لجنة الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية

وزير الخارجية يؤكد التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين