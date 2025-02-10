شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف كواليس فيلم اليوتيوبر العالمي مستر بيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم في المتحف المصري الكبير، ندوة بعنوان «الاحتفاء بالإبداع من خلال الفن والتاريخ»، ضمن فعاليات معرض «آرت كايرو.. فن القاهرة»، بحضور عالم الآثار د. زاهي حواس والفنان نزار صبور، وأدارها د. أشرف رضا، أستاذ كلية الفنون الجميلة.

في البداية قال د. أشرف رضا أن فعالية «فن القاهرة» تعد حدثا فنيا هاما يزداد توسعا كل عام، مشيدا بدور محمد يونس وفريقه في تطويرها، مما ساهم في تعزيز ارتباط الفنانين بالمكان ودعم الحركة الفنية.

ومن جانبه أكد د. زاهي حواس أن الفنون المعاصرة تتأثر بالحضارات القديمة، سواء الفرعونية أو الإسلامية أو المسيحية، مشيرًا إلى أن فكرة «آرت كايرو» جديدة على مصر.

وأشار حواس إلى الفيديوهات التي صورها مع اليوتيوبر العالمي مستر بيست حيث قال: "قمت باستغلاله حتى نصل إلى 400 مليون شخص يتابعوه عبر المنصات المختلفة، فقبلت التصوير معه مقابل إعلان الأدلة التي أشرحها له والتي تثبت أن المصريين هم بناة الأهرامات"

كما تحدث عن علاقته الخاصة بالتوابيت الأثرية، حيث كشف عن رغبته في رفع تابوت الملك توت عنخ آمون لدراسته من الأسفل، متسائلا: لماذا لم يفعل كارتر ذلك عند اكتشافه؟.

كما أكد أن الملك توت عنخ آمون لم يُقتل، بل مات بسبب حادث، موضحا أن الفتحة في المومياء كانت جزءا من عملية التحنيط، وأضاف أن نتائج التحاليل النهائية حول سبب الوفاة ستعلن قريبا.

وكشف حواس عن عدد من الاكتشافات الحديثة، من أبرزها: العثور على أقدم تابوت مغلق بالكامل والذي تم فتحه في بث مباشر عالمي، يعود عمر هذا التابوت إلى 4600 عام ويحتوي على مومياء وكلب صغير، وهو أمر نادر جدًا.

كما تحدث عن اكتشاف مقابر عمال بناة الأهرام، مؤكدا أنهم لم يكونوا عبيدا، وأضاف أيضا أنه تم استخراج أحدث تابوت يعود عمره إلى 4300 عام من الأسرة الخامسة في سقارة، وهو جزء من مجموعة تضم 100 تابوت خشبي، كل منها يتميز بتصميم ولون فريد، ومن بين هذه التوابيت، وجدت أقدم مومياء بحالة جيدة تحمل قطعا ذهبية، مما يدل على مكانة صاحبها.

أما الفنان نزار صبور فتحدث عن مشروعه المتعلق بالنواويس، والذي بدأ منذ زيارته لمتاحف حول العالم في سوريا ومصر وروسيا، وأوضح أنه قام بدراسة 55 شخصية أثرية من النواويس السورية واللبنانية، ومن المقرر عرض بعض النواويس المصرية في النسخة القادمة من «آرت كايرو».

كما أشار إلى مشاركته في خمسة متاحف روسية، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي لا يكرر نفسه، بل يستمر في البحث والاكتشاف.