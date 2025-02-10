شكرا لقرائتكم خبر عن الماجستير بتقدير امتياز.. باحث يربط العلم بالمستقبل فى "تأهيل العمالة" والان مع تفاصيل الخبر

منحت جامعة الأزهر، درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث أحمد السيد عيسى عبد الراضي عن رسالته الرائدة التي تناولت "تأهيل العمالة للعمل في المشروعات المستحدثة".

وتمثل الرسالة طفرة علمية تتناغم مع طموحات الجمهورية الجديدة، حيث تربط بين العلم والتطور، وتطرح حلولًا مبتكرة لمتطلبات العصر.

الرسالة التي حظيت بإشادة واسعة من المختصين تهدف إلى دعم المشروعات الحديثة، وترسيخ فكرة تأهيل العمالة وفقًا لأسس علمية، حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التطوير.

شملت الرسالة جزءًا ميدانيًا واسعًا تضمن لقاءات مع العمال، ودراسات وإحصائيات تبرز الاحتياجات الفعلية للمشروعات.

وفي مشهد أكاديمي مميز، شهدت كلية التربية بجامعة الأزهر بالقاهرة مناقشة الرسالة، بمشاركة لجنة متميزة من الأساتذة: الدكتور إبراهيم عبد المحسن حجاج، أستاذ التنمية والدراسات البيئية، والدكتور علي نصار، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، والدكتور مصطفى محمود أحمد، مدرس التنمية والدراسات البيئية، والدكتور أسامة أحمد حسن، أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية.