شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبى مصرى يصل غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد طبي مصري يضم 11 طبيب متخصص بكلية طب قصر العيني إلى مستشفى غزة الأوروبي، ويضم الوفد التخصصات في إصابات العظام، وأورام العظام، وكسور الحوض، والتهابات العظام، والأعصاب الطرفية، وجراحة تجميل إصابات الحرب، وجراحة اليد.



وقررت مستشفى غزة الأوروبي، فتح عيادة خارجية يومية لاستقبال الحالات بدءاً من يوم غد الثلاثاء الموافق 11 فبراير حتى يوم الإثنين الموافق 17 فبراير .



الوفد الطبى المصرى بغزة يفحص المصابين



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الوفد الطبى المصرى فى غزة