شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد والبنك الدوليين يؤكدان قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثلو صندوق النقد والبنك الدوليين قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو ومجابهة الصعوبات الاقتصادية رغم تداعيات التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال ندوة " التحديات التي تجابه الاقتصاد المصري" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم/الاثنين/ بحضور نخبة من خبراء من خبراء الاقتصاد والأعمال.

وقال أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الإصلاحات الاقتصادية عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تأثير التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر شهدت استقرارا رغم تلك التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالتزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ خطط الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، موضحا أن هناك فرصا مواتية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بقطاعات واعدة عديدة في مصر.

من جانبه أكد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي) أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانيات لتعزيز النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين.

وقال إن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سوف يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص التشغيل، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.