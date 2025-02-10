شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندسالإثنين، 10 فبراير 2025 04:58 م
وافقت لجنة الأحزاب السياسية، بجلستها المنعقدة اليوم، على تأسيس حزب الجبهة الوطنية.
وقبلت اللجنة الإخطار المقدم من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية بتأسيس الحزب، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشطة السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وفى صحيفتي الاخبار والجمهورية.
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