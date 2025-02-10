شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 234 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحى والواقع بالظهير الصحراوى بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضاً تسليم المدفن الصحى بالظهير الصحراوى لقرية إدفا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المدفن الصحى بمنطقة دار السلام بلغت تكلفته 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائى للمدفن الصحى بقرية إدفا- بسوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه وتم إنشائه على مساحة 7 أفدنة.

وشدد وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج 234 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام، وتبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم المدفن الصحى بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه .

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضى قدماً بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة فى الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين .

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظة سوهاج وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذى بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقييم تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن ، والمستهدفات الفترة المقبلة، والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحى بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالى 5 أفدنة ويشمل خليه الدفن الصحى، وسيقوم باستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. ويتضمن الموقع مبنى ادارى وميزان بسكول ، ومبنى إدارى ، وغرفة للمولدات ، وخزان وقود يومى ، بالاضافة الى بئر مياه ، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وتابعت وزيرة البيئة ان المدفن الصحى بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة، وسيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج.

ويشمل على خليه الدفن الصحى كما يتضمن الموقع مبنى ادارى وميزان بسكول ، ومبنى إدارى ، وغرفة للمولدات ، خزان وقود يومى ،وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام مسئولى استقبال المخلفات بالمدافن الصحية بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية فى الدفن حتى يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الاماكن المخصصة لها.