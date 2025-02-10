شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: لجان خاصة لذوي الهمم و "برايل" لضعاف السمع لتسهيل التصويت والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعى، لحصر أعداد المواطنين من ذوي الهمم من لهم حق التصويت في الانتخابات وتحديد لجان خاصة لهم في الطوابق الأرضي باللجان لتسهيل التصويت، موضحا أن هناك أيضا عرض طريقة برايل للمواطنين ضعاف البصر لتعميمها في اللجان الانتخابية من أجل التسهيل عليهم في التصويت بالانتخابات.

وأضاف المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة تمثل دورًا أصيلًا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.

وأشار المستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بعدد من الإجراءات من أجل الاستحقاقات الانتخابية، أولها قيد الناخبين في قاعدة البيانات للناخبين، وأن يكون كل من أكمل 18 عاما يتم قيده في كشوفات قاعدة البيانات، ويتم حذف من الكشوفات الوفيات والممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية سواء المحكوم عليهم في أحكام جنائية مخلة بالشرف أو محجوزين في مصحات نفسية أو لعدة أسباب أخرى.

وواضح المستشار شادي رياض ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بتجهيز ما يقرب من 15 ألف لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، من خلال تجهيز صناديق الاقتراع والسواتر التي يتم التصويت خلفها ليكون التصويت بكل حرية.

جاء ذلك الجولة التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين بمدارس محافظة الإسكندرية، فى إطار بروتوكول الهيئة مع وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة الوعى بأهمية الانتخابات فى المدارس، بحضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي، والمستشار شريف صديق نائب المدير التنفيذي، والدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



ندوات توعية للهيئة الوطنية للانتخابات في الإسكندرية