شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بـ"الاقتصادية لقناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المعقودة في 13 يناير لسنة 2025.