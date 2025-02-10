شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت أسواق اليوم الواحد فى تخفيف العبء عن المواطن.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

على مدار الأشهر الماضية، أطلق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مبادرة إقامة سوق اليوم الواحد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين ونجحت الوزارة في نشر فروع كثيرة لأسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث توفر السلع ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين تتوسع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في إقامة فروع جديدة لأسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث توفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة جميع السلع الغذائية، كما تضخ أيضا السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات الأمر الذى يساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، كما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسواق الأخرى في تراجع الأسعار لصالح المواطن، حيث إن أحد الأهداف الرئيسية لضبط الأسواق هو توفير السلع بكميات كبيرة وهو ما تقوم به وزارة التموين حاليا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث ضخ المنتجات أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.