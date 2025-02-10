شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا فى إدارة القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 10 فبراير 2025 04:16 م
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا حق للفلسطينيين بالعودة إلى غزة ضمن خطتنا في إدارة القطاع، وذلك وفق خبر لقناة القاهرة الاخبارية.
وكانت جمهورية مصر العربية حذرت من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز