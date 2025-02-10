شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نرفض أى خطة تتضمن التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 10 فبراير 2025 03:03 م
قال انطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة تعرب عن رفضها التام لأي خطة تتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف جوتيريش: يجب احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. وأي محاولة لنقل سكان غزة قسرا مرفوضة تماما.
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