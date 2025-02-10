شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله فى حادث بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، انعقاد جلسة صلح بين عائلتى مخيون ويعقوب وتقديم دية القتل الخطأ، وذلك على خلفية قيام نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالتسبب فى قتل شاب وإصابة أخرين فى حادث سير بمركز أبو حمص.

وشهدت جلسة الصلح بين العائلتين الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السابق والفنان عبد العزيز مخيون الذى ارتدى الزى الريفى وعدد كبير من أهالى مركز أبو حمص بالبحيرة.

وقام الفنان عبد العزيز مخيون خلال جلسة الصلح، بدفع دية القتل الخطأ.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية فى البحيرة، قد قرر يوم الإثنين الماضى تجديد حبس صلاح الدين مخيون نجل الفنان عبدالعزيز مخيون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية وذلك على خلفية قيامه بالتسبب فى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، صدمهم بسيارته الملاكى القاهرة - الإسكندرية، الزراعى بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم نجل الفنان الشهير كان يقود سيارة بسرعة ، الأمر الذى أدى إلى مصرع " لؤى محمد وصفى يعقوب"، ومقيم بقرية القناوية بأبوحمص.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: " أحمد حامد الطويل"،" تامر فرحات عبدالصمد" ومقيمين بقرية الجرن التابعة لدائرة أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات التى تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 جنح أبو حمص، والمتهم فيها "صلاح الدين عبد العزيز مخيون"، 23 عامًا، طالب جامعى أن الحادث تسبب فى اتلاف العديد من السيارات، والدرجات البخارية، التى تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك اتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.

وأكدت مصادر، أن نجل الفنان أجرى عينة لفحص المخدرات من قبل الطب الشرعى وثبت إيجابياتها.



الفنان عبد العزيز مخيون فى جلسة الصلح



الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله فى حادث بالبحيرة



جانب من جلسة الصلح بحضور الفنان عبد العزيز مخيون