شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء فى وفاة الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية.

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عقده بواشنطن مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، على التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024. ترامب: الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار فى غزة جولة مفاجئة لوزيرة التضامن بالوحدات الاجتماعية وتوجيه عاجل لفريق عمل الوزارة دخول 167 شاحنة مساعدات بينها 19 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم ذكر موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، بدخول 167 شاحنة مساعدات من بينها 19 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة. ننشر جدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية عبر قناة مدرستنا 3 ينشر ”الخليج 365” جدول حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة، حيث تبدأ اليوم الاثنين 10 فبراير الجارى قناة مدرستنا 3 إذاعة والإجابة عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالنموذج الاسترشادى والثلاثاء 11 فبراير الكيمياء و12 فبراير اللغة الإنجليزية والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات والجمعة 14 الاحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى. حماس: الشعب الفلسطينى لن يغادر أرضه وسندافع عن غزة ضد العدوان الإسرائيلى كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الاثنين 10 فبراير ، حيث متوقع أن يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. قفز سعر الذهب اليوم الإثنين لأعلى مستوى قياسي سجلته الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.58% لتصل إلى 2,924.30 دولاراً، في حين ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.63% إلى 2,898.28 دولاراً للأونصة. ومن المتوقع أن يقفز سعر الذهب في مصر، اليوم الاثنين مع فتح سوق الصاغة في مصر، ويسجل الذهب الآن عيار 21 قرب 4050 جنيهًا لأول مرة منذ يناير 2024، وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:عيار 24 يسجل 4628 جنيها. عيار 21 يسجل 4050 جنيها. عيار 18 يسجل 3471 جنيها. عيار 14 يسجل 2700 جنيه. الجنيه الذهب 32400 جنيه. البورصة العالمية فى أعلى مستوى.. وقفزة كبيرة فى سعر الذهب اليوم بمصر الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وفرص سقوطها على القاهرة الكبرى ننشر جدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية عبر قناة مدرستنا 3 ترامب: الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار فى غزة جولة مفاجئة لوزيرة التضامن بالوحدات الاجتماعية وتوجيه عاجل لفريق عمل الوزارة دخول 167 شاحنة مساعدات بينها 19 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

وزير الخارجية يؤكد التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين