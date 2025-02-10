شكرا لقرائتكم خبر عن المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم المعرض السنوى التاسع للكتاب 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

تنظم المكتبة المركزية بـ جامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 16 فبراير حتى الخميس 27 فبراير 2025، وذلك بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من كبرى دور النشر، مما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص جامعة حلوان على تشجيع القراءة وتعزيز الثقافة بين الطلاب، وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية، بما يسهم في نشر المعرفة وتنمية المجتمع.

وتُقام فعاليات المعرض بإشراف فريدة هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، أشرف إمام، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.