شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة مدرسة للصم ضمن جهود التحالف الوطنى فى أسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النوعية في قطاع التعليم، شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، يرافقه عدد من قيادات مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، افتتاح مدرسة الأمل للصم بمدينة أسيوط، وذلك بعد رفع كفاءة كافة المباني التعليمية بها من فصول دراسية وغرف تعليمية وأنشطة تمكين اقتصادي وأنشطة ترفيهية.

وأكد اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط علي أهمية الشراكة ما بين صناع الخير عضو التحالف والمؤسسات في دعم منظومة التعليم وبخاصة التعليم الخاص للأبناء من ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني، أن أعمال رفع كفاءة المباني التعليمية بمدرسة الأمل للصم تأتي في إطار استراتيجية عمل صناع الخير لدعم المنظومة التعليمية ضمن سلسلة تطوير المدارس التي نفذتها المؤسسة كذلك ضمن جهود دعم أبناءنا من ذوي الإعاقة.

وأعرب عن تقديره لدعم اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط وتوجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام مضاعفة صناع الخير لجهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية في كافة قري مراكز المحافظ المختلفة.



افتتاح مدرسة الأمل للصم والبكم في اسيوط



افتتاح مدرسة الأمل للصم والبكم في محافظة اسيوط



افتتاح مدرسة الأمل للصم والبكم



افتتاح مدرسة للصم والبكم في اسيوط



جانب من افتتاح المدرسة



جانب من الجولة



رفع كفاءة مدرسة للصم ضمن جهود التحالف الوطني في أسيوط



