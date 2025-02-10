شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة: جولات ميدانية مفاجئة للمدارس وأى تقصير سيواجه بحزم والان مع تفاصيل الخبر

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من التزام كل المدارس بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن المديرية، مشددًا على أن الانضباط والجودة هما ركائز العملية التعليمية وأي تقصير أو تهاون سيواجه بإجراءات صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والعدالة التعليمية.

جاءت تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال زيارته عددًا من المدارس، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن متابعة انتظام العملية التعليمية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي التزام دائم لضمان تقديم تعليم يليق بأبناء محافظة الجيزة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل المدارس، وخلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

ونبه على سرعة الاستجابة لأي مشكلات قد تعوق سير العملية التعليمية، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها دون إبطاء، وتفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، لما لها من تأثير مباشر على تكوين شخصية الطالب، وتنمية قدراته الإبداعية والذهنية، والمتابعة الدقيقة لعمليات توزيع الكتب الدراسية.

يُذكر أن المدارس استقبلت، صباح أمس الأحد، الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفنى، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وشهدت الساعات الأولى من انطلاق الفصل الدراسي الثاني جولات ميدانية لقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لمتابعة حضور الطلاب ومدى التزام المدارس بالمواعيد وخريطة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ووجهت قيادات المديرية والإدارات المدارس بضرورة الالتزام وتحقيق الانضباط ومحاسبة أي طالب يخل باليوم الدراسى، وتسليم الطلاب الكتب المدرسية، مع تواجد الإشراف اليومى داخل المدرسة والأدوار فى المبانى المدرسية حتى لا يتعرض أى طالب لمشكلة.



