شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق القافلة التثقيفية التوعوية بمشروع مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

نظمت جامعة حلوان، ممثلة في مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تثقيفية توعوية بمشروع مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر - طريق الواحات. وجاءت القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ خطط تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم خدمات توعوية وتعليمية وصحية تلبي احتياجات المجتمع. وأضاف أن الجامعة تحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المختلفة لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في حياة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القافلة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة في خدمة المجتمع، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان، من خلال التوعية بالظواهر المجتمعية السلبية وتقديم حلول مستدامة تعزز من وعي الأفراد وتحسن من أوضاعهم الحياتية.

شهدت القافلة مشاركة فعالة من عدد من الجهات داخل جامعة حلوان، منها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، المشروع القومي لمحو الأمية، وكلية الخدمة الاجتماعية، حيث قدمت الفرق المشاركة ندوات توعوية للأهالي حول سبل مواجهة التحديات المجتمعية والحد من الظواهر السلبية. كما شارك في القافلة منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، تحت إشراف فضيلة الدكتور شريف أبو حطب، مدير منطقة وعظ القاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

قدّمت الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، محاضرة توعوية حول دور جامعة حلوان في تلبية الاحتياجات التوعوية لسكان المناطق الأولى بالرعاية، من خلال تنظيم القوافل الطبية والتوعوية، وبرامج محو الأمية، والندوات التثقيفية، ودورات تدريبية في ريادة الأعمال وإعادة التدوير، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تعزيز الوعي وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

كما قدّمت الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ورشة عمل تحت عنوان "حقوق المرأة"، تناولت فيها سبل توعية المرأة بحقوقها وتعزيز دورها في المجتمع. كذلك، عرضت الدكتورة ولاء صلاح الدين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، ورشة عمل حول "إسهامات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية"، وأكدت خلالها على أهمية تعليم المرأة، وتأثيره على تنمية الأسرة والمجتمع، ودوره في تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، قدم فضيلة الدكتور محمد عبد الهادي محمد، من منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، ورشة بعنوان "الحراك الثقافي والتعايش مع الآخر"، شدد فيها على ضرورة التفاعل مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين الأفراد. كما تناولت الدكتورة أماني صلاح، بكلية الخدمة الاجتماعية، التوعية بالقضية السكانية، وتأثير الزيادة السكانية على المجتمع، وسبل مواجهتها للحد من آثارها السلبية.

وشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في توعية الأهالي حول أنواع المخدرات التصنيعية وأضرارها، وأكثرها انتشارًا، وكيفية الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان داخل الأسرة، مما يساهم في تقليل نسب التعاطي وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات.

وفي ختام القافلة، قام أعضاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بتقييم مدى استفادة الأهالي من الورش التوعوية المقدمة، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بمبادرات فعالة ومستدامة.