شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل، فيديو يرصد أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19 كم) وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) ، ويمتد مسارها من محطة "حدائق الاشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويجرى تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق للربط بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة والقاهرة، والذي تنفذه شركات مصرية بالكامل، حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19 كم) وتشتمل على 17 محطة (16 نفقيه – 1 سطحية).

ويجرى دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتى تمتد بطول 23 كم و21 محطة "20 نفقية + 1 سطحية" من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة، نظراً للتوسعات العمرانية التى شهدتها الدولة فى الأونة الأخيرة، حيث يجرى التنسيق مع الجايكا اليابانية لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط والتى ستمتد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين ياباني على 4 شرائح.

والمرحلة الثالثة المخطط تنفيذها ستكون من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة موازية لمسار طريق السويس لربط مدن الرحاب ومدينتى والشروق وبدر على أن تلتقي المرحلة الثالثة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية .

ويبلغ طول الخط الرابع للمترو بمرحلتيه الأولى والثانية 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منها والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.