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الكرملين حول خطة ترامب للسيطرة على غزة: علينا أن ننتظر التفاصيل

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الكرملين حول خطة ترامب للسيطرة على غزة: علينا أن ننتظر التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 10 فبراير 2025 11:33 ص

قال الكرملين حول خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، إنه يجب علينا أن ننتظر التفاصيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضاف الكرملين: "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.. هذا هو الأمر الرئيسي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه ملتزم "بشراء غزة" وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه قد يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، سأحوّل قطاع غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن "يقتلوا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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