شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين حول خطة ترامب للسيطرة على غزة: علينا أن ننتظر التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الكرملين حول خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، إنه يجب علينا أن ننتظر التفاصيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الكرملين: "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.. هذا هو الأمر الرئيسي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه ملتزم "بشراء غزة" وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه قد يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، سأحوّل قطاع غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن "يقتلوا".