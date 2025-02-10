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وزارة الصحة تكشف عن 9 نصائح مهمة لكبار السن.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:20 ص

كشفت وزارة الصحة عن 9 نصائح هامة لـ كبار السن والتى تضمنت:-

- زيارة طبيب العائلة بصفة دورية للكشف عن أي مشكلات صحية أو نفسية.

- التأكد من أخذ المسن الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في وقتها، ويفضل أن يكون ذلك في وجود أحد أفراد الأسرة.

- العناية بصحة الفم والأسنان ومراجعة طبيب الأسنان بصفة دورية.

- تشجيع كبار السن على المشاركة الأسرية والمجتمعية والتطوع في البرامج الاجتماعية الموجودة في الحي أو المسجد وغيره.

- تشجيع المسن على القراءة والاطلاع؛ مما يساعد على تحفيز خلايا المخ ويحد من ظهور الاكتئاب والخرف.

- تحفيز المسن على المحافظة على وزنه، وذلك لحمايته من السمنة والأمراض الأخرى.

- الحرص على تناول غذاء صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم والغنية بالفيتامينات والمعادن.

- التوقف عن التدخين فورًا.

- تشجيع كبار السن على ممارسة المنتظمة يوميًا، وذلك تحت إشراف طبي مثل المشي والسباحة.

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