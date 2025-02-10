شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عن تحاليل مهمة لمريض السكر يجب عملها.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية، إن أدوية السكر تحتاج لمتابعة جيدة، مضيفة: "الطبيب المعالج يقوم بطلب بعض التحاليل المعملية وذلك للتأكد من أن الأدوية فعالة بالإضافة إلى اكتشاف الأعراض الجانبية مبكرا وتجنب المضاعفات".

وأضافت هيئة الدواء: التحاليل التى يقوم الطبيب بطلبها لمريض السكر تشمل :-

-مستويات السكر في الدم.​

-وظائف الكلى والكبد. ​

-صورة دم كاملة.​

واستكملت: في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​