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هيئة الدواء تكشف عن تحاليل مهمة لمريض السكر يجب عملها.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 10 فبراير 2025 09:53 ص

قالت هيئة الدواء المصرية، إن أدوية السكر تحتاج لمتابعة جيدة، مضيفة: "الطبيب المعالج يقوم بطلب بعض التحاليل المعملية وذلك للتأكد من أن الأدوية فعالة بالإضافة إلى اكتشاف الأعراض الجانبية مبكرا وتجنب المضاعفات".

وأضافت هيئة الدواء: التحاليل التى يقوم الطبيب بطلبها لمريض السكر تشمل :-

-مستويات السكر في الدم.​

-وظائف الكلى والكبد. ​

-صورة دم كاملة.​

واستكملت: في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​


ادويه السكر

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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