شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي عقده بواشنطن مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، على التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الإثنين، بأن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ما تشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك من ركائز أساسية في سبيل دعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مطولاً وتبادلاً للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، حيث أبرز الوزير عبد العاطي جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلا عن ضرورة البدء في عملية التعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها.

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير.