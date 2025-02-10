شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الإثنين.. أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل: ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.