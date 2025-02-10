شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: ختان الإناث عملية مليئة بالمخاطر الصحية والنفسية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن ختان الإناث عملية ملئية بالمخاطر الصحية والنفسية ولا فائدة منها، وتابعت: ختان الإناث هو قطع جزئى أو كلى للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى بدون سبب مرضى .

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة : نسعى للوصول إلى صفر ختان إناث، مؤكدة أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان لما له من آثار سلبية خطيرة على الفتيات والنساء في كافة أنحاء العالم، لذا قامت الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على تلك الجريمة في حق كل فتاة وامرأة مصرية، من أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في عام 2019.

وقالت "السنباطي"، إن اللجنة تقوم برصد كل الظواهر المتعلقة بهذه الجريمة ومكافحته، ثم جاء إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026)، والتي تم من خلالها: إطلاق حملة "إحميها من الختان" التي تتضمن رفع الوعي بخطورة هذه الممارسة في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبناء قدرات كافة المتعاملين مع هذه الجريمة، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من شارك في جناية الختان بما في ذلك الأطباء والتمريض والمنشأة التي أجري فيها الختان.