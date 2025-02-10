شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وضوابط إقامة الخيم الرمضانية فى الجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن ضوابط وشروط إقامة الخيم الرمضانية بمحافظة الجيزة، خلال شهر رمضان الكريم، والمنتظر أن يكون أول أيامه يوم السبت 1 مارس 2025، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

تضع محافظة الجيزة عددًا من الضوابط والشروط لإقامة الخيم الرمضانية، حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وضبط الشارع ومنع أي مخالفات خلال الشهر الكريم، هي:

1- الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

2ـ أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3ـ توافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

4- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

5- أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6ـ ترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

7ـ مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

8ـ وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.