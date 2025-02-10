شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه وزير الخزانة الأمريكى بوقف إصدار العملات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه وجه وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بوقف إصدار العملات المعدنية.

وأضاف: "ظلت الولايات المتحدة تصدر عملات معدنية لفترة طويلة للغاية، وكانت تكلفنا حرفياً أكثر من 2 سنت، وهذا إسراف شديد! لذلك أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة. فلنتخلص من الإسراف في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى ولو كان ذلك بسنت واحد فى كل مرة".