شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كولومبيا يدعو جميع وزرائه للاستقالة بسبب عدم تنفيذ المشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الرئيس الكولومبى غوستافو بيترو، من وزرائه وغيرهم من كبار المسؤولين فى حكومته الاستقالة، مع تصاعد التوتر داخل الحكومة.



وكتب بيترو على منصة إكس "طلبتُ استقالة الوزراء ومديرى الدوائر الإدارية، ستكون هناك بعض التغييرات فى مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذى طلبه الشعب".



وأعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد، التى استضافت مؤتمر الأطراف السادس عشر العام الماضي، استقالتها فى وقت سابق من اليوم نفسه بعد اجتماع غير عادى وعاصف الثلاثاء بين أول رئيس يسارى فى كولومبيا وحكومته.

فى هذا الاجتماع، وجّه بترو الذى وصل إلى السلطة عام 2022 ببرنامج إصلاحات اجتماعية طموح، توبيخا إلى جميع وزرائه تقريبا بسبب عدم إحراز تقدم فى تنفيذ المشاريع.