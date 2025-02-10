شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لنخيل البلح فى شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

‫أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

تمثلت التوصيات التي أعدها في الآتي:

أولًا: أهم العمليات الزراعية

1-البدء في تجميع الطلع الذكري الناضج .

2-عزيق سطح التربة .

3-مكافحة سوسة النخيل لانتشارها في هذه الفترة.

4-الانتهاء من عمليات التكريب .

5-زراعة الفسائل للأصناف المرغوبة في المشاتل في المحافظات الجنوبية خصوصاً.

6- يفضل التكيس للعذوق بعد التلقيح مباشرة بأكياس ورقية مثقبة- الهدف منع تطاير حبوب اللقاح بتأثير الرياح لرفع نسبة الإخصاب والتبكير في النضج وكبر حجم الثمار وزيادة نسبة العقد والحد من الإصابة بحشرة الحميرة.

7-التكيس لا يقتصر على الطلع الأنثوي وإنما على الطلع الذكري للحفاظ على حبوب اللقاح من التطاير.

ثانيًا: التسميد

يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية الذي لم يسمد في الشهر الماضي.

ثالثًا: برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط×8 لتر ساعة شهر فبراير 32.

الري القفاعي 2 نقاط× 25 لتر ساعة شهر فبراير 50.

رابعًا: برنامج المكافحة

مكافحة حشرة الارضة بأحد المبيدات الموصى بها، ويمكن الاستدلال على الاصابة بوجود أنفاق داخل جريد السعف مسببة ضعف النخلة وموت الفسائل المزروعة حديثاً عند الاصابة الشديدة.