شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة كييف: هجوم روسى بالمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمدة كييف فيتالى كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم روسى بطائرات مسيرة اليوم الاثنين، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى غير سكنى، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

وقال كليتشكو فى منشور على تطبيق تليجرام "جميع خدمات الطوارئ فى الموقع حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أى إصابات".

وأكد مراسل الجزيرة في كييف سماع دوى انفجارات في المنطقة، ونقلت رويترز عن شهود أن الانفجارات بدت وكأنها ناجمة عن تشغيل نظم الدفاع الجوي.