شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2025 تصل لـ60% على بعض المنتجات بمشاركة 1461 محلا والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025 لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وتقوم حاليا من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية فى إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بالمحافظات المختلفة، وأنه من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، شريطة أن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

وتلقت المديريات التابعة لوزارة التموين طلبات المحلات التجارية الراغبة في المشاركة في عروض الأوكازيون، حيث شارك ما يقرب من 1461 محلا حتى الآن، ويتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك، شريطة أن تكون نسبة التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التي يتم الإعلان عنها كما تم تحرير 28 مخالفة عن عروض في تخفيضات وهمية أو البيع بأزيد من السعر المعلن حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقا لضوابط العمل في الأوكازيون الشتوي 2025 فأن وزارة التموين تتيح للمحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات تتراوح من 20 % وتصل إلى 60% لبعض المنتجات، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على إطلاق المعارض والعروض في المناسبات من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في اطار الحرص على تخفيف العبء عليهم حيث أطلق الوزير على مدار الأشهر الماضية مبادرة إقامة سوق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية ، كما أصدر الوزير حاليا انطلاق العمل بالاوكازيون الشتوي لمشاركة المحلات التجارية توفير منتجات الملابس والأحذية وغيرها من المنتجات بتخفيضات .

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة فى الأوكازيون وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة .



على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الرقابة على الأسواق كما تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بمتابعة عروض التخفيضات والتأكد من جدية العروض والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك بالإضافة إلى التنسيق بين فروع الجهاز ومديريات التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للمرور على أكثر عددا من المحلات والأسواق المختلفة.



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