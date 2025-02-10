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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 10 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 10-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء  6:57

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:08
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:53  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة  العصر 3:06 م
وقت صلاة المغرب 5:30 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:03  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:54

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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