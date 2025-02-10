شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 10 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 10-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:57 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:17 صموعد صلاة الظهر 12:14موعد صلاة العصر 3:19موعد صلاة المغرب 5:42 مموعد صلاة العشاء 7:01 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:08موعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:11 مموعد صلاة المغرب 5:35 مموعد صلاة العشاء 6:53 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:59

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:06 م

وقت صلاة المغرب 5:30 م

وقت صلاة العشاء 6:46 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:54

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