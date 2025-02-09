شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: لن نرفع أسعار المرور فى القناة خلال هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، وأنه بالرغم الأزمات العارضة، إلا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت مواصلة التطوير حتى في وقت تحقيق الخسائر وتراجع الايرادات بسبب أزمة الملاحة إيماناً من السيد الرئيس بضرورة الجاهزية لعودة انتظام حركة الملاحة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترًا، بينها 30 كيلو مترًا في الجنوب (من الكيلو 132 إلى الكيلو 162)، حيث أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترًا، وتعميق بين 66 قدمًا و72 قدمًا، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%.

وكشف أن تكلفة التطوير في قناة السويس وصلت إلى 9 مليارات جنيه. معقباً : " إستعنا بالعمالة المصرية والكراكات المصرية وتم الانفاق على التطوير بالجنيه المصري وحرصنا على عدم الاستعانة بتأجير كراكات من الخارج لعدم الاعتماد على العغملة الصعبة وحرصنا على عدم تعطيل الملاحة في قناة السويس أثناء التطوير.



وشدد أنه لن يتم رفع رسوم المرور في قناة السويس قائلاً : " لن نرفع أسعار المرور في القناة خلال هذه الفترة."



