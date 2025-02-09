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هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان

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  • هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان 1/2
  • هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 09 فبراير 2025 10:00 م

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان، بمواعيد جديدة لبعض القطارات لتناسب جمهور الركاب خلال الشهر الكريم، ومن المقرر أن يتم تعديل ميعاد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا خلال شهر رمضان المعظم عام 1446 هـ.

وأصدرت الهيئة تعليمات لجميع المختصين، تتضمن:

أولاً : - إعتباراً من يوم السبت 1-3-2025، يتم قيام قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا من محطة القاهرة الساعة 18.45 يصل محطة طنطا الساعة 20.10  كالجدول المرفق ، وبانتهاء شهر رمضان المعظم يتم عودة القطار لجدوله المقرر بجدول المسير الصادر في الأول من يوليو 2024.

 

وكانت هيئة السكة الحديد قررت تعديل مواعيد بعض القطارات على النحو التالى:

 

أولاً : اعتباراً من يوم السبت 1- 3 – 2025 يتم تنفيذ الآتي:

 

يتم إيقاف تشغيل قطارى 2027 - 2026 مكيف تالجو القاهرة / الاسكندرية وبالعكس ( إيقاق مؤقت ) ولحين صدور تعليمات أخرى .

 

قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من القاهرة الساعة 15.20 يصل المنصورة الساعة 17.40 كالجدول المرفق .

 

وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا / بركة السبع كالجدول المرفق .

 

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار ( 587/586 ) مكيف الاسكندرية / المنصورة، وقطار ( 63 ) ركاب طنطا / المنصورة كالجدول المرفق.

 

ثانياً : بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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