شكرا لقرائتكم خبر عن 11وزيرا عن حزب الليكود طالبوا نتنياهو بإعلان فرض السيادة على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 11 وزيرا عن حزب الليكود طالبوا بنيامين نتنياهو بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر، أن مفاوضات المرحلة الثانية لصفقة التبادل مرتبط باجتماع الحكومة المصغر المقرر الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال ستواصل عملياتها العسكرية الهجومية بشكل قوي في الضفة الغربية.