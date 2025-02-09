شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعزز بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، ممثل عمال مصر فى مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، قرار المجلس القومى للأجور بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 7 آلاف جنيه، مؤكدا أن تحقيق التوازن داخل بيئة العمل يأتى بمزيد من الامتيازات التى يحصل عليها العامل ويقدم مقابلها عمل يساهم فى زيادة الإنتاجية.

وقال النائب خالد عيش فى تصريحات صحفية: متوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إطلاق نسخة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية التى دعى إليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق من أجل تخفيف الأعباء الواقعة على المواطن، والتى يستفيد منها أكثر من 11 مليون بالنسبة لأصحاب المعاشات واكثر من خمسة ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أهمية تلك القرارات فى الفترة الراهنة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بما يخدم المستهدف على المدى القريب بالنسبة لمعدلات النمو المطلوبة.

وشدد "عيش" على أن الموظف العامل بالقطاع الخاص له من الحقوق وعليه من الواجبات ما جرى تنظيمة بالقانون.