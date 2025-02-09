شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل يدفع 1% من دخله اشتراك سنوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤمن عليه في منظومة التأمين الصحى الشامل يدفع 1% فقط من دخله كاشتراك سنوي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: إن حجم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية في الفترة بين 2014 إلى 2024 بلغ تريليون جنيه.

وتابع: إنه خلال الأسبوع الماضى تم فتح معبر رفح من الجانب الاخر ونحن دائما على أهبة الاستعداد وتم استقبال المرضى الفلسطينيين بسيارات الإسعاف المصرية، وتم إرسال سيارات إسعاف مع المساعدات أيضا، ويتم إجراء الفحص الطبي على المرضى في المعبر ويتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، ويتم إجراء كافة الفحوضات، وفى الفترة الأخيرة تم تجهيز مستشفيات شمال سيناء على أعلى مستوى ويمكن إجراء كافة العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن هناك حرصا كبيرا من مصر قيادة وشعبا على تقديم الخدمة لأهالينا وأشقائنا الفلسطينيين.