شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفعه لـ 7000 جنيه.. تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022

1- ارتفع لـ 2400 يناير 2022

2- ثم ارتفع لـ 2700 يناير 2023

3- ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.

4- وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024.

5- ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024.

6- رفعه لـ 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025



