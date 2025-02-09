شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بدءًا من غدٍ الإثنين حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا اليوم منخفضا جويا فى طبقات الجو العليا، على أغلب مناطق الجمهورية، تحديدًا المناطق الشمالية في ظل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف محمود القياتى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه بدءًا من غدٍ الإثنين حتى الأربعاء المقبل تستمر فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على محافظات ومدن الساحل الشمالى، مع درجات حرارة مشابهة لدرجات اليوم خلال ساعات النهار أو ساعات الليل.

تابع محمود القياتى: "سنشهد أجواء مائلة للبرودة نهارًا على أغلب مناطق الجهورية لكن شديدة البرودة خلال ساعات الليل خاصة المناطق الصحراوية التى تحل ليلاً درجات حرارة منخفضة، وقد تصل درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل إلى 20 درجة مئوية".



