شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل تستهدف 12 مليونا و800 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تمتلك ذخيرة كبيرة من مقدمى الخدمات الصحية الذى يتبعه جهات مختلفة، ولدينا عدد كبير من المنشآت الصحية التى تتبع القطاع الخاص، أهلى أو هادف للربح، ومستشفيات متميزة تتبع الجمعيات الأهلية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أنه من المهم أن يتم الاستفادة من هذه الذخيرة الكبيرة من مقدمى الخدمات الصحية فى مشروع مصر القومى للتأمين الصحى الشامل أو التغطية التأمينية الصحية.

وعن المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، قال إنه يتحرك على محور كيفية الاستفادة من كل مقدمى الخدمات الصحية من خلال حصولهم على الاعتماد، حتى يكونوا جزء من منظومة التأمين الصحى الشامل والتغطية الصحية التى تحقق خدمة صحية ذات كفاءة وجودة لكل المواطنين.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل تغطى 6 ملايين مواطن، والمرحلة الثانية تستهدف 12 مليونا و800 ألف مواطن، وهى ضعف الأولى، حيث تكلف المرحلة الثانية برفع البنية الأساسية ما يقرب من 110 مليارات جنيه.