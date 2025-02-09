شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامي يقف على برامج جراحات العيون في "غينيا بيساو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلَ دولة رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، السيد روي دوارتي باروس، في مكتبه بالقصر الحكومي، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور البلاد تلبيةً لدعوةٍ رسميّةٍ من فخامة رئيس الجمهورية.

وجرى خلال اللقاءِ استعراضُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.

َ

وفي إطار زيارته لجمهورية غينيا بيساو، وقف فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد العيسى على برنامج رابطة العالم الإسلامي لجراحات ‬⁩المرضى المحتاجين، بالتعاوُن مع المستشفى الوطنيّ بالعاصمة "بيساو"، والذي يتضمن -إلى جانب إجراء الجراحات- توزيعَ الأدوية والمستلزمات الصحية.

كما ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى محاضرةً في جامعة غينيا بيساو حولَ قِيَم الإسلام، مُستعرِضًا في هذا السّياق مضامين ⁧‫وثيقة مكة المكرمة، وذلك بحضورِ عددٍ من الشخصيات الغينيّة؛ الإسلامية وغير الإسلامية، وأعضاء هيئة التدريس، وجمعٍ غفيرٍ من الطلاب والطالبات.



































