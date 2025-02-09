شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم البقاء في الأراضي السورية حتى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ مداهمات لمواقع عسكرية سورية وجمع الأسلحة من القرى المحلية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام إسرائيلي، إن الجيش يعتزم البقاء في الأراضي السورية حتى نهاية 2025 على الأقل.

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنستهدف كل من يقترب من المنطقة العازلة في قطاع غزة".

وذكر المتحدث باسم نتنياهو، أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.